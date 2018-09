NetCents Technology Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Die Kursverluste bei NetCents Technology setzen sich am Montag weiter fort. Zuvor gab es noch Hoffnungen auf eine mögliche Stabilisierung bei der Marke rund um einen Euro. Diese Hoffnungen müssen Anleger jetzt aber nach Verlusten in Höhe von fünf Prozent vorerst begraben. Die Aktie von NetCents sinkt auf einen Wert von nur noch 0,93 Euro, was für die nächsten Tage kein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.