NetCents Technology Aktie: Das reicht nicht!

Noch immer befindet sich NetCents Technology an der Börse in einem anhaltenden Abwärtstrend. Die Bullen geben aber nicht kampflos auf und konnten am Dienstag Zugewinne in Höhe von 4,4 Prozent für sich verbuchen. Das reicht jedoch nicht im Ansatz, um die negative Tendenz vergessen zu lassen. Noch immer notieren die Anteile von NetCents mit 0,85 Euro auf einem bedenklich niedrigen Niveau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.