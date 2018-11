NetCents Technology Aktie: Das ist zu wenig!

Der Beginn der Handelswoche hatte zunächst neue Gewinne der NetCents Technology Aktie vermuten lassen. Bereits am Montag tastete sich der Titel sehr nahe an den Wert von 0,80 Euro heran. Doch dem Papier gelang es schließlich nicht, solche Notierungen zu halten. Am Donnerstag folgen nun neue Verluste, welche die Hoffnungen der Investoren zunächst dahinschmelzen lassen. Ein Minus von 1,79 Prozent führte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.