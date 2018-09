NetCents Technology Aktie: Die Voraussetzungen stimmen!

NetCents Technology konnte sich am Freitag an der Börse mit 0,4 Prozent leicht verbessern und hat die Marke von einem Euro weiterhin fest im Blick. Ob diese in der neuen Woche schon überschritten werden kann, liegt aber noch im Dunkeln. Die Voraussetzungen dafür sind aber nicht schlecht. NetCents ist zu nicht unwesentlichen Teilen abhängig vom Bitcoin-Kurs und eben jener konnte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.