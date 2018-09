NetCents Technology Aktie: Startet jetzt das Comeback?

Seit etwas mehr als zwei Wochen sind die Anteile von NetCents Technology nun wieder handelbar, nachdem zuvor über mehrere Monate eine Auszeit für das Papier stattfand. Zunächst blickten die Anleger auf einen steilen Abwärtskurs, welcher den Kurs im Tief bis auf 0,80 Euro drückte.

In der laufenden Woche setzen die Käufer aber ein Comeback um, welches es in sich hat.

Ein Beitrag von Robert Sasse.