NetCents Technology Aktie: Erfolgreicher Wochenabschluss

Am Freitag gelang es der NetCents Technology Aktie noch einmal, die Investoren zu überzeugen. Das Papier entfaltete bereits am Morgen ein deutliches Plus von 5,40 Prozent. Dieses hob die Notierung zuletzt auf 0,7220 Euro. Dieser weitere Baustein des Erfolgs krönt damit die Bemühungen in der aktuellen Handelswoche. Diese brachte dem Papier ein Plus von 10,6 Prozent ein, welches das Vertrauen der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.