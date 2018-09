NetCents Technology Aktie: Eine traurige Entwicklung!

Nur noch wenige Anleger scheinen dieser Tage der Aktie von NetCents Technology Vertrauen entgegenzubringen. Das zeigt sich an der Kursentwicklung des Papiers überdeutlich. Allein am Freitag ging es um 5,6 Prozent abwärts bis auf 0,8450 Euro. Auf Monatssicht hat die Aktie damit schon um 15,5 Prozent an Wert verloren und ein Ende des Abwärtstrends ist nicht in Sicht.

Dass es zu dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.