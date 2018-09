NetCents Technology Aktie: Die Bullen geben nicht kampflos auf!

Die Kursverluste bei NetCents nahmen zuletzt stark an Tempo zu und beförderten die Aktie des Unternehmens am Donnerstag im Tief bis auf 0,69 Euro. Gerade als schon alles verloren schien, meldeten sich am Freitag aber wieder die Käufer zurück. Die geben den Titel nicht kampflos auf, sondern sorgten für Zugewinne von satten 19,4 Prozent. Leider reicht das aber noch nicht aus, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.