NetCents Technology Aktie: Der Ausverkauf geht weiter!

Das Vertrauen der Anleger in NetCents Technology scheint massiv erschüttert worden zu sein. Nachdem die Aktie am Freitag nach langer Auszeit wieder in den Handel kam, zeigten sich bereits Verluste im zweistelligen Prozentbereich. Am Montag setzt sich der negative Trend am Morgen mit weiteren Kursabgaben in Höhe von 14,3 Prozent fort.

Offensichtlich sind noch immer viele Anleger durch die letzten Vorkommnisse gebrandmarkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.