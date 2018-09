NetCents Technology Aktie: Auf Höhenflug dank WildBunch Gaming!

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Gestern gab NetCents Technology bekannt, dass die Integration mit WildBunch Gaming abgeschlossen wurde. Noch in dieser Woche soll das Ganze live gehen und für die Plattform von WildBunch die Zahlung via Kryptowährungen ermöglichen. Für das erste Quartal wird mit einem monatlichen Transaktionsvolumen in Höhe von 750.000 bis 1.000.000 Euro gerechnet, innerhalb des ersten Jahres soll dieser Wert rasant auf bis zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.