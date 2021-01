NetCents-Aktie: Diese Neuigkeit bringt Aufwind!

Der Kurs der NetCents-Aktie brach am Dienstag aus – ein Anstieg von etwa 42 Prozent. Die neuste Meldung des Transaktionsvermittlers für Zahlungen in Kryptowährung: Die eigenen Kreditkarten gehen in den Druck und stehen damit kurz vor der Markt-Einführung. Denn das FinTech erhielt den BIN-Code, über den Geldautomaten die Kreditkarten identifizieren.

