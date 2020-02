NetApp: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "NetApp":

Per 14.02.2020, 00:08 Uhr wird für die Aktie NetApp am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 55.25 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt NetApp damit 25,74 Prozent unter dem Durchschnitt (15,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 5,85 Prozent. NetApp liegt aktuell 16,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei NetApp in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,35 Prozent und liegt damit 1,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte, 2,1). Die NetApp-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.