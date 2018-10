Nestle wächst und sieht sich auf Kurs für Gesamtjahr

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé SA":

VEVEY (dpa-AFX) - Eine gute Nachfrage nach Babykost, Tiernahrung und Kaffee hat dem Schweizer Lebensmittelriesen Nestle in den ersten neun Monaten weiteres Wachstum beschert.



Der Umsatz stieg konzernweit um 2 Prozent auf 66,4 Milliarden Schweizer Franken (58 Mrd Euro), wie Nestle am Donnerstag mitteilte. Ohne Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe belief sich das Plus auf 2,8 Prozent, was soviel war wie Analysten erwartet hatten. In China lief es besonders gut.

Im dritten Quartal konnte Nestle aus eigener Kraft trotz einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr um 2,9 Prozent zulegen. Nicht zuletzt wegen des heißen Sommers schnellten die Verkäufe in der Wassersparte nach oben, auch Speiseeis war gefragt.

Für das Gesamtjahr sieht sich Nestle weiter auf Kurs. Der Umsatz soll organisch um rund 3 Prozent zulegen und die operative Marge sich weiter verbessern./she/fba