Nestle steigert Umsatz - Chinesisches Neujahrsfest gibt Schub

VEVEY (dpa-AFX) - Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat seinen Umsatz im ersten Quartal gesteigert.



Wie der Konzern am Donnerstag im schweizerischen Vevey mitteilte, legte der Umsatz in den ersten drei Monaten um 1,4 Prozent auf 21,3 Milliarden Schweizer Franken (17,8 Mrd Euro) zu. Organisch - also wechselkursbereinigt und ohne den Einfluss von Zu- und Verkäufen - stiegen die Erlöse um 2,8 Prozent. Das war mehr als Analysten erwartet hatten.

Nestle-Chef Mark Schneider sprach von einem soliden Jahresstart. Das chinesische Neujahrsfest habe einen positiven Einfluss gehabt, zugleich habe sich die Umsatzdynamik in den USA verbessert. Mit niedrigen Preisen hatte der Konzern, der sich gerade unter anderem mit dem deutschen Händler Edeka über Rabatte und Konditionen im Lebensmittelhandel streitet, hingegen in Europa zu kämpfen.

Für 2018 rechnet Nestle weiterhin mit einem organischen Umsatzplus von 2 bis 4 Prozent sowie einer Verbesserung der operativen Ergebnismarge./she/men