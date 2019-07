Nestle bleibt etwas hinter Umsatzerwartungen zurück - Prognose bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

VEVEY (dpa-AFX) - Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle hat die Umsatzerwartungen im ersten Halbjahr leicht verfehlt, die Jahresziele aber bestätigt.



Von Januar bis Juni legten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus eigener Kraft um 3,6 Prozent auf 45,46 Milliarden Schweizer Franken (rund 41,1 Mrd Eur) zu, wie das Unternehmen am Freitag im schweizerischen Vevey mitteilte. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet. Am meisten wuchsen die Geschäfte erneut in den USA und in Brasilien.

Gefragt waren in den ersten sechs Monaten vor allem Säuglingsnahrung sowie spezielle, auf bestimmte Krankheiten zugeschnittene Lebensmittel. Im Wassergeschäft verbuchte der Konzern dagegen erneut ein Minus von rund drei Prozent.

Die Jahresziele bestätigte Nestle dennoch: Im laufenden Geschäftsjahr soll das organische Umsatzwachstum bei rund 3,5 Prozent liegen. Bei der operativen Marge wird ein Wert von 17,5 Prozent oder höher angepeilt. Der Gewinn je Aktie soll sich zudem zu konstanten Wechselkursen erhöhen wird./kro/jha/