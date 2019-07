Nestle, Novo Nordisk und Fielmann: 3 Aktien, deren Dividenden immer weiter steigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Dividendenwachstum ist für Einkommensinvestoren eine in vielerlei Hinsicht tolle Sache. Einerseits erhöhen sich die jeweiligen Ausschüttungen von Dividendenwachstumsaktien sukzessive, was langfristig spannende und möglicherweise auch defensive Dividendenrenditen sogar im zweistelligen Prozentbereich ermöglichen kann.

Zudem steigen mit den jeweiligen Ausschüttungen oftmals auch die Kurse der jeweiligen Aktien quasi im Gleichschritt, was Dividendenjägern langfristig eine hübsche Zusatzrendite durch die jeweiligen Kursgewinne einbringt.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Blick auf die Dividendenaktien von Nestlé (WKN: A0Q4DC), Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) und Fielmann (WKN: 577220), die in den vergangenen Jahren ein beachtliches Dividendenwachstum vorweisen konnten. Und schauen einmal, was hier derzeit zu holen sein könnte.

1) Nestlé

Eine erste spannende Dividendenwachstumsaktie in diesem Sinne ist definitiv die von Nestlé. Der Schweizer Lebensmittelgigant kommt so bereits auf eine beeindruckende Dividendenhistorie von inzwischen 23 jährlichen Dividendenerhöhungen in Folge. In lediglich zwei weiteren Jahren mit einer Anhebung könnte Nestlé somit bereits den Schritt hin zum Dividendenaristokraten vollführen.

Auch aus qualitativer Sicht ist das Ausschüttungswachstum der Schweizer definitiv bemerkenswert. Allein in den vergangenen 15 Jahre wuchs hier die Ausschüttung von 0,72 Schweizer Franken auf das momentane Niveau von 2,45 Schweizer Franken je Anteilsschein, was immerhin mehr als einer Verdreifachung in anderthalb Jahrzehnten entsprochen hat.

Bei einem momentanen Kursniveau von 100,91 Schweizer Franken (28.06.2019, maßgeblich für alle Kurse) würde diese zuletzt ausgeschüttete Dividende übrigens einer Dividendenrendite von 2,43 % entsprechen. Allerdings bin ich mir relativ sicher, dass hier im kommenden Jahr eine weitere Erhöhung folgen wird.

2) Novo Nordisk

Eine zweite Dividendenwachstumsaktie, bei der in der Vergangenheit die Konditionen zu stimmen schienen, ist die von Novo Nordisk. Der Insulinriese hat in diesem Jahr bereits seine 21. Dividendenerhöhung in Folge zelebriert. Sprich, in vier weiteren Jahren könnte auch Novo Nordisk bereits ein Mitglied im Kreise der Dividendenaristokraten werden.

Die Dänen verfügen ebenfalls über ein qualitativ recht ansprechendes Dividendenwachstum. Innerhalb von lediglich zehn Jahren wuchs hier die eigene Ausschüttung von 1,20 Dänischen Kronen auf nun bereits 8,15 Dänische Kronen, was mehr als einer Verfünfeinhalbfachung innerhalb dieses Zeitraumes entspricht. Novo Nordisk scheint somit ein echter Dividendenwachstumschampion zu sein.

Diese zuletzt ausgezahlte Dividende entspräche bei einem momentanen Kursniveau von 334,50 Dänischen Kronen übrigens einer Dividendenrendite in Höhe von ebenfalls 2,43 %. Sofern Novo Nordisk allerdings sein bisheriges Wachstum bei der Ausschüttung aufrechterhalten kann, könnten hier innerhalb der kommenden Jahre natürlich bedeutend höhere Dividendenrenditen lauern.

3) Fielmann

Zu guter Letzt ist auch Fielmann eine Dividendenaktie, die mit einem spannenden Dividendenwachstum glänzen konnte. Zumindest innerhalb der vergangenen Jahre. Die Optikerkette erhöht nämlich inzwischen bereits seit 14 Jahren in Folge die eigene Ausschüttung. Mit Blick hin zum Dividendenadel ist das zwar noch ein weiter Weg, eine wichtige Weiche könnte jedoch auch hier bereits gestellt sein.

Fielmann zählt ebenfalls zu den stärker wachsenden Ausschüttern. Allein in den vergangenen 15 Jahren erhöhte die Optikerkette die eigene Dividende von 0,40 Euro auf die voraussichtlich im Juli ausgezahlte Dividende von 1,90 Euro. Das entspricht immerhin fast einer Verfünffachung innerhalb dieses Zeitraumes.

Bei einem derzeitigen Kursniveau von 63,60 Euro entspräche diese Summe zudem einer durchaus attraktiven Dividendenrendite in Höhe von 2,98 %. Möglicherweise könnte hier jedoch bereits im kommenden Jahr wieder die 3-%-Marke geknackt werden, wobei die langfristige Tendenz vermutlich ebenfalls weiter steigend ist.

Dividendenwachstum auch für dich?

Wie wir daher letztlich gesehen haben, scheinen sowohl Nestlé als auch Novo Nordisk und Fielmann unterm Strich mit einem spannenden Dividendenwachstum glänzen zu können. Zudem bescheren diese Aktien ihren Investoren der frühen Stunde inzwischen deutlich höhere Dividendenrenditen. Bedingt, natürlich, durch oftmals günstigere Einstiegskurse vor einigen Jahren.

Die spannende Frage, die sich jeder Dividendenjäger daher nun stellen sollte, ist, ob er oder sie auch hier das weitere Potenzial einer wachsenden Dividendenhistorie sieht – oder eben nicht. Eine solche Fragestellung könnte letztlich die Antwort liefern, ob diese Aktien noch immer attraktiv sind, oder hier das Ende der Fahnenstange bereits absehbar ist.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um in Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier ab.



Vincent besitzt Aktien von Fielmann und Novo Nordisk. The Motley Fool empfiehlt Nestle und Novo Nordisk.

Motley Fool Deutschland 2019