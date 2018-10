Nestle: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé SA":

Per 12.10.2018, 02:06 Uhr wird für die Aktie Nestle am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 79,33 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Nestle auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Nestle-Aktie ein Durchschnitt von 78,37 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 80,74 CHF (+3,02 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (81,03 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,36 Prozent), somit erhält die Nestle-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Nestle erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Nestle wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 13 Buy, 8 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Nestle aus dem letzten Monat ist "Hold" (3 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Nestle liegt im Mittel wiederum bei 87,8 CHF. Da der letzte Schlusskurs bei 80,74 CHF verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,74 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Nestle insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,99 % ist Nestle im Vergleich zum Branchendurchschnitt Consumer Products (2,18 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,8 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.