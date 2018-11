Nestle: An der Aktie festhalten?

Liebe Leser,

letzte Woche hat Jens Becker berichtet, dass sich die Nestlé Aktie durchaus langfristig lohnen kann. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 21.11.2018 um 00:21 Uhr notierte Nestlé an der Börse SIX Swiss Ex unter „Verpackte Lebensmittel und Fleisch“ mit 83,2 EUR. Die Entwicklung! Nestlé liegt mit einer Dividende von 2,77 % leicht über dem Branchendurchschnitt Consumer Products bei 2,22 %. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.