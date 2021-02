Nestle Aktie: Wird das was?

Die Nestle Aktie ist in den vergangenen Handelstagen weiter in der Range der letzten Wochen, bzw. Monate geblieben. Auf der Grafik ist hervorragend zu sehen, wie der GD200 den Aktienkurs stützt. Es ist jetzt wichtig, dass die Bullen weiterhin Gas geben und das Wertpapier über die Marke von 118 USD drücken. So wird weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt.

