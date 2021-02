Nestle-Aktie: Milliardensegen aus den Staaten!

Seit zwei Wochen wurde darüber spekuliert, in der Nacht zum Mittwoch meldeten die Verantwortlichen Vollzug: Nestle stößt sein Wassergeschäft in Nordamerika ab. Der US-Finanzinvestor One Rock Capital Partner legt dafür 4,3 Milliarden Dollar – das sind umgerechnet gut 3,5 Milliarden Euro – auf den Tisch.

„Dieser Verkauf ermöglicht es uns, ein stärker fokussiertes Geschäft rund um unsere internationalen Premium-Marken, lokale natürliche Mineralwässer und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung