Nestle-Aktie: Jetzt auch noch gesund?

Globaler Nahrungsmittelgigant Nestle ADR (OTC:NSRGY) teilte am Freitag mit, dass sie eine Vereinbarung über die Übernahme von Freshly, einer Lieferfirma für frisch zubereitete Mahlzeiten, getroffen hat.

Was geschah

Freshly liefert frische, vom Chefkoch zubereitete Mahlzeiten an Kunden in den ganzen USA mit dem Ziel, "die Barrieren für eine gesunde Ernährung abzubauen, indem wir Nährstoffe und Convenience in großem Maßstab liefern". Das 2015 gegründete



