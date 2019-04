NestleIst es endlich vollbracht, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Der Nestle-Kurs wird am 19.04.2019, 15:22 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 96,08 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Nestle-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 13 Buy, 5 Hold, 1 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 5 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 95 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -1,11 Prozent erzielen, da sie derzeit 96,0678 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nestle-Aktie hat einen Wert von 55,27. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,57). Nestle ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,57). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Nestle.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Nestle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -1,05 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +31,98 Prozent im Branchenvergleich für Nestle bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,65 Prozent im letzten Jahr. Nestle lag 29,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.