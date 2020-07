Nestlé: Das wird spannend

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Der Nestlé-Aktie gelang in der vergangenen Woche ein wichtiger Anstieg. Zunächst konnte das Hoch vom 15. Juli bei 109,44 Schweizer Franken überwunden werden. Am Donnerstag startete die Aktie mit einer Kurslücke in den Handel und überwand dadurch auch die Marke von 110,00 SFr.

Anschließend konnte der Kurs in der Spitze bis auf 112,12 SFr. vordringen. Auf diesem Niveau meldeten sich ...



