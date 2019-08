Nestlé vs. PepsiCo: Das ist die beste defensive Lebensmittel-Dividendenaktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Na, bereit für ein neues, spannendes Dividendenduell? Ja, hoffentlich. Denn mit unseren zwei heutigen Aspiranten Nestlé (WKN: A0Q4DC) und PepsiCo (WKN: 851995) haben wir definitiv zwei Größen aus dem Bereich der Lebensmittelindustrie, die beide sehr zuverlässige und somit interessante Dividenden ausschütten.

Doch welche Aktie besitzt die höhere Dividendenrendite? Welche ist noch verlässlicher, welche Dividende wächst hingegen stärker? Und welche Dividendenperle besitzt aktuell das niedrigere Ausschüttungsverhältnis?

All das sind erneut spannende Fragen, die uns im Kontext dieser beider Aktien heute interessieren werden. Lass uns daher am besten keine weitere Zeit mehr verlieren, sondern direkt mit dem Vergleich starten.

Die aktuelle Dividendenrendite

Als regelmäßiger Leser meiner Dividendenvergleiche wirst du vermutlich bereits wissen, was zuerst folgt: der aktuelle Blick auf die momentan möglichen Dividendenrenditen der beiden Aktien.

Nestlé zahlte zuletzt eine Dividende in Höhe von 2,45 Schweizer Franken je Anteilsschein aus, was bei einem momentanen Kursniveau von 102,92 Schweizer Franken (05.08.2019, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite in Höhe von 2,38 % entsprechen würde. Ein zugegebenermaßen eher moderater Wert, allerdings sind defensive Lebensmitteldividenden häufig auch nicht sonderlich bekannt für hohe Renditen.

Aber schauen wir zugleich einmal, ob PepsiCo hier überhaupt mithalten kann. Die US-Amerikaner kommen jedenfalls auf vierteljährliche Zahlungen in Höhe von 0,955 US-Dollar je Anteilsschein. Bei einem aktuellen Kursniveau von 124,40 US-Dollar entspricht das einer annualisierten Dividendenrendite in Höhe von derzeit 3,07 %.

Somit geht dieser erste Punkt an PepsiCo. Allerdings sind wir mit unserem heutigen Vergleich ja noch lange nicht am Ende angelangt.

Dividendenkonstanz und Dividendenwachstum

Weiter geht es nun mit der Dividendenkonstanz sowie dem aktuellen Wachstum der jeweiligen Ausschüttungen. Und was die Konstanz anbelangt, können beide direkt mit beeindruckenden Aspekten auf sich aufmerksam machen.

So schüttete Nestlé in diesem Jahr bereits eine seit 23 Jahren konsequent angehobene Dividende aus, PepsiCo kommt hingegen bereits auf 47 Jahre an stets konstant gehaltenen und jährlich angehobenen Dividenden. Auch wenn die US-Amerikaner somit auf rund zweieinhalb Jahrzehnte mehr Konstanz und Wachstum kommen, strotzen beide Dividendenhistorien nur so vor Zuverlässigkeit.

Beim Dividendenwachstum glänzen ebenfalls beide Dividendenperlen mit einem moderaten Wachstum. Allein innerhalb der letzten zehn Jahre hat Nestlé die eigene Dividende von 1,40 Schweizer Franken auf das aktuelle Niveau angehoben. Bei PepsiCo wuchsen die vierteljährlichen Ausschüttungen hingegen von 0,425 US-Dollar auf das aktuelle Niveau, was mehr als einer Verdoppelung innerhalb dieses Zeitraumes entsprochen hat.

Da PepsiCo somit einen Tick beständiger und wachstumsstärker gewesen ist, geht auch dieser Punkt in meinen Augen an die US-Amerikaner. Wobei beide Aktien, wie gesagt, besonders zuverlässig sind.

Das aktuelle Ausschüttungsverhältnis

Doch wer weiß, vielleicht kann Nestlé bei unserem letzten Prüfpunkt ja ein wenig Schadensbegrenzung betreiben. Die Schweizer kommen jedenfalls bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 3,36 Schweizer Franken auf ein aktuelles Ausschüttungsverhältnis von rund 73 %. Ein aktionärsfreundlicher, hoher, jedoch noch immer nachhaltiger Wert.

PepsiCo kam im vergangenen Jahr hingegen auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 8,84 US-Dollar, wodurch sich das aktuelle Ausschüttungsverhältnis hier auf eher moderate 43 % belaufen würde. Ein Wert, der jedoch recht verwässert erscheint, denn immerhin kam PepsiCo in den Vorjahren lediglich auf Gewinne in einer Größenordnung zwischen 3,50 und 5,00 US-Dollar.

Rein formal gesehen geht, gemessen an den 2018er-Ergebnissen, auch dieser Punkt an PepsiCo. Wodurch wir zumindest für heute einen eindeutigen Gewinner haben.

Und der Sieger heißt …

Sehr eindrucksvoll hat sich daher in unserem kleinen Dividendenvergleich PepsiCo gegen seinen Schweizer Kontrahenten Nestlé durchgesetzt. Sowohl bei der aktuellen Dividendenrendite als auch bei Konstanz, Wachstum und Ausschüttungsverhältnis konnten sich die US-Amerikaner durchsetzen.

Nichtsdestoweniger verfügt auch Nestlé über spannende und insbesondere defensive Ansätze. Vielleicht sind daher auch in diesem Vergleich beide Dividendenperlen einen Foolishen defensiven Blick wert.

Mehr Rente mit Aktien! Weißt du, wie du dir mit der richtigen Strategie eine zusätzliche Rente sichern kannst? Und welche vermeintlich sicheren Anlagen dein Erspartes jetzt in Gefahr bringen können? Der neue kostenlose Sonderbericht von The Motley Fool nennt alle Details und liefert dir eine Strategie zur Zusatz-Rente mit Aktien— auch, wenn du bereits 65 Jahre oder älter bist! Klick hier für alle Details!



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Nestle.

Motley Fool Deutschland 2019