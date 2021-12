Nestlé und L’Oréal: So profitieren auch Champions von langfristigen Beteiligungen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Aktienbrief-Abonnenten und aufmerksame Leser unseres „Leitfaden für den Vermögensaufbau“ wissen, dass Nestlé eine größere Beteiligung am Champions-Kollegen L’Oréal hält. Beide Konzerne sind sogar schon seit 1974, also seit fast 50 Jahren miteinander verbandelt, wobei Nestlé in der Vergangenheit immer wieder ein wenig Kasse gemacht...