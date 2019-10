Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Frankfurt am Main (ots) - Nestlé hat mit ihren Partnern dereuropaweiten Initiative "Alliance for YOUth" in den letzten dreiJahren mehr als 215.000 Arbeitsplätze, Lehrstellen und Praktika fürjunge Menschen geschaffen. Das verkündete Marco Settembri, CEO vonNestlé für die Zone Europa, Mittlerer Osten und Nordafrika (EMENA),zum Auftakt der Europäischen Woche der Berufsbildung."Ich bin stolz auf die Ergebnisse, die wir mit der ,Alliance forYOUth´ erreicht haben. Seit Beginn der Initiative im Jahr 2014 habenwir 340 Geschäftspartner gewinnen und 1.100 Ausbildungsplätzeinnerhalb der Region EMENA schaffen können", so Settembri. "Wirwerden diese Initiative weiter vorantreiben, um jungen Menschen einegleichberechtigte Chance auf dem Arbeitsmarkt zu bieten." Die"Alliance for YOUth" Initiative ist darauf ausgelegt von 2017 bis2020 230.000 Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für jungeMenschen in der Zone EMENA zu schaffen.Anlässlich der Europäischen Woche der Berufsbildung startet Nestlézusammen mit Microsoft ein Pilotprojekt zur Zertifizierung digitalerKompetenzen ihrer Auszubildenden. In der ersten Phase desPilotprojekts werden mehr als 60 Auszubildende aus den Nestlé-Werkenin Frankreich eingebunden: Nach Abschluss eines sechsmonatigenSeminars für digitale Kompetenzen erhalten sie eine Zertifizierungdurch Microsoft.Die "Alliance for YOUth" hat sich zusätzlich zum Ziel gesetzt, dienächste Generation von Jungunternehmern zu fördern. Unter der Leitungder Unternehmensberatung EY bündelt die "Alliance for YOUth" ihreKräfte mit dem "Junior Achievement Europe" - dem größten europäischenAnbieter im Bereich der Entrepreneurship-Ausbildung, um jungenEuropäern den Erwerb von Kompetenzen im Bereich Unternehmensgründungzu erleichtern. Ziel der Zusammenarbeit ist es, 500 Schüler undAuszubildende bei der Erreichung eines sogenannten "EntrepreneurialSkills Pass" zu unterstützen. Die Teilnehmer des "Junior AchievementEurope Company Programm" lernen, wie ein Unternehmen funktioniert,wie sie Ideen entwickeln und umsetzen können.Im Rahmen der diesjährigen europäischen Woche der Berufsbildungveranstaltet Nestlé in Deutschland ein Seminar zum besserenStressmanagement für seine Auszubildenden und Praktikanten. DasUnternehmen bietet zudem jungen Fachkräften die Möglichkeit, ihrWissen im Bereich Digital in dem firmeninternen "Reverse MentoringProgramm" an Kollegen weiterzuvermitteln.Seit dem Start der "Alliance for YOUth" Initiative 2014 hat Nestléin Deutschland rund 5.200 jungen Menschen Beschäftigungsmöglichkeitengeschaffen und über 570 Veranstaltungen in Form von Trainings oderWeiterbildung angeboten. Der Lebensmittelhersteller möchte zumBeispiel durch Bewerbertrainings für Schulklassen, die vor demAbschluss stehen, oder Sprachkursen für Flüchtlingen zur Vorbereitungvon angehenden Fachkräften für das Berufsleben beitragen.Über die "Alliance for YOUth"Die von Nestlé initiierte "Alliance for YOUth" hat sich 2014 dazuverpflichtet, eine Reihe von gemeinsamen und individuellenInitiativen zu entwickeln, um jungen Menschen Arbeitserfahrungen undPraktika zu ermöglichen. Die Unternehmen mobilisieren ihreMitarbeiter auch dazu, jungen Menschen mit praktischer Beratung undInterviewvorbereitung zu helfen, sich auf den Arbeitseinstiegvorzubereiten. Die "Alliance for YOUth"-Partner sind aktiveMitglieder der Europäischen Allianz für Lehrlingsausbildung derEuropäischen Kommission und fördern die Ausbildung als aktiveBotschafter der beruflichen Bildung in ganz Europa.Zu den europaweiten Partnern gehören derWorkforce-Solutions-Anbieter Adecco Group, der Versicherer AXA, derinternationale Lebensmittelkonzern Cargill, der Logistikkonzern DSSmith, das Instrumentierungs- und ProzessautomatisierungsunternehmenEndress+Hauser, der Global Energy Player ENGIE, derFinanzdienstleister EY, das Social-Networking-Unternehmen Facebook,die Parfüm- und Geschmacksfirma Firmenich, das TechnologieunternehmenMicrosoft, der Lebensmittel- und Getränkehersteller Nestlé, dieConsumer Insights-Gruppe Nielsen, das KommunikationsunternehmenPublicis Groupe, das Technologieunternehmen Salesforce, das Chemie-und Werkstoffunternehmen Solvay sowie die internationaleAnwaltskanzlei White & Case. Bislang sind 340 Unternehmen in ganzEuropa der "Alliance for YOUth" beigetreten.Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGNora Bartha-HeckingTel: (069) 6671 - 3801E-Mail: nora.barthahecking@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell