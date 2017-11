Brüssel/Frankfurt am Main (ots) - Die Europäische Kommissionveranstaltet vom 20. bis 24. November die zweiteEU-Berufsbildungswoche, um die Berufsausbildung junger Menschen zufördern. Im zweiten Jahr in Folge werden Nestlé und die "Alliance forYOUth" mit über 30 Veranstaltungen und Aktivitäten in 23 Ländern inEuropa, dem Nahen Osten und Nordafrika einen wichtigen Beitrag zu derWoche leisten. Darunter auch Nestlé Deutschland mit Bewerbercoachingsin Frankfurt am Main. Mit über 200 Geschäftspartnern hat die"Alliance for YOUth" ihr Versprechen eingelöst, im Jahr rund 90.000Schülerinnen und Schülern Arbeits- und Ausbildungschancen zu bieten.Die von Nestlé initiierte "Alliance for YOUth" hat sich 2014 dazuverpflichtet, eine Reihe von gemeinsamen und individuellenInitiativen zu entwickeln, um jungen Menschen sinnvolleArbeitserfahrungen und Praktika zu ermöglichen. Die Unternehmenaktivieren auch ihre Mitarbeiter, sich gesellschaftlich zu engagierenund jungen Menschen mit praktischen Ratschlägen, dem Check vonLebensläufen und Interviewtrainings bei der Vorbereitung auf dieArbeitswelt zu helfen. Die "Alliance for YOUth"-Partner sind aktiveMitglieder der "European Alliance for Apprenticeships" derEU-Kommission und fördern als aktive Botschafter Berufsausbildungenin ganz Europa.Marco Settembri, Nestlé CEO für die Zone EMENA: "Seit derEinführung unserer 'Alliance for YOUth'-Initiative 2014 haben wir 760duale Ausbildungsprogramme geschaffen, die berufsbegleitendes Lernenmit schulischem und universitärem Lernen kombinieren. Ich freue michzudem, dass wir seit 2016 bereits 90.000 Arbeits- undAusbildungsplätze angeboten haben."Über die Leistungen der Allianz hinaus, wurde Nestlé als sehrattraktiver Arbeitgeber bestätigt. Das Schweizer Unternehmen schafftees unter die Top 5 des International Happy Trainees - Rankings undwar zudem der bestbewertete Lebensmittel- und Getränkehersteller."Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere jungen Kollegen Nestlé alseinen attraktiven Arbeitgeber betrachten und freue mich über dieErfahrungen, die sie gemacht haben. Letztlich kommt es darauf an,dass sie überzeugt sind, während der Ausbildung etwas gelernt zuhaben, gewachsen zu sein und neue Fähigkeiten entwickelt zu haben. Sokönnen wir sie stärken", sagt Alfredo Silva, Leiter Human Resourcesbei Nestlé für die Zone EMENA.Der Erfolg der Initiative in Europa hat Nestlé dazu veranlasst,diese 2016 weltweit einzuführen und 2017 auf die gesamte Lieferketteauszudehnen. Mit der Global Youth Initiative will Nestlé jungenMenschen auf der ganzen Welt helfen, Zugang zu Arbeitschancen zuerhalten. Im September 2017 trat Nestlé auch der Global Initiative onDecent Jobs for Youth bei, einem von der InternationalenArbeitsorganisation geleiteten Programm, das Maßnahmen undAuswirkungen für mehr Jugendbeschäftigung verstärken soll.Über die "Alliance for YOUth"Europaweite Partner der 2014 initiierten "Alliance for Youth" sindunter anderem der Personaldienstleister Adecco Group, der VersichererAXA, der internationale Lebensmittelkonzern Cargill, DHL SupplyChain, der Logistikkonzern DS Smith, die Instrumentation and ProcessAutomation Company Endress+Hauser, der Global Energy Player ENGIE,die Berater EY, das Social Networking-Unternehmen Facebook, dieParfüm- und Aromenfirma Firmenich, dasInformationstechnologie-Unternehmen Google, der Einzelhändler METROGROUP, der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller Nestlé, dieConsumer Insight-Gruppe Nielsen, die Kommunikationsfirma PublicisGroupe, die Technologiefirma Salesforce, das Chemie- undWerkstoffunternehmen Solvay, die InformationsaustauschplattformTwitter und die internationale Anwaltskanzlei White & Case. Bis heutesind mehr als 200 Unternehmen aus ganz Europa der "Alliance forYOUth" beigetreten.Aktuelle Informationen auf Twitter@NestleEU - #All4YOUth - #NestléneedsYOUthHintergründe zur Initiative bei Nestlé in Deutschlandhttps://www.nestle.de/karriere/youth-employment-initiativePressekontakt:Nestlé DeutschlandIsabel HörnleTelefon: (069) 6671 - 3682Isabel.hoernle@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell