Nestlé überwacht Palmöl-Zulieferer per Satellit

Vevey (awp/reu) - Nestlé will seine Palmöl-Zulieferer per Satellit überwachen, um eine nachhaltige Produktion des wichtigen Zusatzstoffs für viele Nahrungsmittel sicherzustellen. Der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller setzt dafür auf eine Technologie, die von Airbus und der Non-Profit-Organisation The Forest Trust entwickelt wurde.

Mit dessen Satellitenbildern und Radaraufnahmen will Nestlé sicherstellen, dass bei den Zulieferern kein Regenwald zur Produktion von Palmöl abgeholzt wird, wie der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten