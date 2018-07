Nestlé steigt aus Süssigkeitengeschäft in Neuseeland aus

Vevey (awp) - Nestlé steigt aus dem Süssigkeitengeschäft in Neuseeland aus. Der Nahrungsmittelkonzern verkauft seine lokalen Süssigkeitenmarken wie Mackintosh's und Heards an Quadrant Private Equity. Mit dem Deal will Nestlé die Kapazitäten in seiner Fabrik in Wiri reduzieren. Davon sind 55 von 270 Stellen betroffen.

Eine Konsultation mit den Angestellten werde eingeleitet, teilte Nestlé am Donnerstagnachmittag mit.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten