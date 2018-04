Nestlé spürt Umsatzverlust in Deutschland durch Streit mit Edeka

FRANKFURT (awp international) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé verzeichnet in Deutschland wegen des Einkaufsstreits mit Edeka Umsatzverluste. Die Auswirkungen seien allerdings nicht exakt messbar, erklärte die Deutschland-Chefin Béatrice Guillaume-Grabisch am Donnerstagabend in Frankfurt. So verlagere sich einiger Umsatz auf andere Händler, die weiterhin Nestlé-Produkte anbieten. Hier habe man auch die Sonderaktionen verstärkt. Grundsätzlich stehe Edeka nach GfK-Zahlen für bis zu 30 Prozent ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten