Nestlé rechnet mit Verkauf des US-Süßwarengeschäfts bis Ende März

VEVEY (dpa-AFX) - Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé will sein US-Süßwarengeschäft rasch loswerden.



Man rechne mit einem Verkauf im ersten Quartal des kommenden Jahres, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Der Konzern hatte im Juni angekündigt, eine Veräußerung der Sparte zu sondieren. Die strategische Prüfung habe zu der Entscheidung geführt, sich von dem Geschäftszweig zu trennen, der Verkaufsprozess sei bereits im Gange, so die Sprecherin.

Zu der Sparte, die es zuletzt auf einen Jahresumsatz von rund 900 Millionen Dollar (aktuell 758 Mio Euro) brachte, zählt etwa der in den USA beliebte Schokoriegel "Butterfinger". Nestlé konkurriert im US-Markt mit größeren Rivalen wie Mars, Hershey und dem Milka-Hersteller Mondelez./hbr/DP/men