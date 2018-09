Nestlé räumt im Portfolio weiter auf und verkauft Lebensversicherungsgeschäft

Vevey (awp) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé räumt sein Portfolio weiter auf. Dazu verkauft das Unternehmen sein Lebensversicherungsgeschäft Gerber Life für einen Preis von 1,55 Milliarden US-Dollar in bar an die amerikanische Western & Southern Financial Group. Der Verkauf erlaube es, weiter in das Kerngeschäft mit Nahrungsmitteln und Getränken sowie in "Consumer Healthcare" zu investieren, teilte der Westschweizer Konzern am Montagabend mit.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten