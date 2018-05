Nestlé laut Medien vor Kauf von Starbucks-Sparte

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

New York/Zürich (awp/sda/awp) - Die US-Café-Kette Starbucks steht laut Medienberichten vor dem Verkauf ihres Kaffee-Handelsgeschäfts an den Lebensmittelkonzern Nestlé. Den Berichten nach geht es um das Retail-Geschäft, das fertigen Kaffee, Getränke und Bohnen umfasst, die in Läden verkauft werden.

Einem Insider zufolge sei der Deal praktisch gelaufen, schrieb der Blog "Inside Paradeplatz" am Freitag. Am Abend meldete auch die Nachrichtenagentur Bloomberg unter ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten