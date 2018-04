Nestlé kauft Mehrheit an Tail.com – Anbieter von ‚personalisiertem‘ Hundefutter

Vevey (awp) - Die Nestlé-Sparte Purina PetCare übernimmt die Mehrheit am britischen Tierfutteranbieter Tail.com. Dieser biete "personalisiertes Hundefutter" an, teilt der Westschweizer Konzern am Montag mit. Finanzielle Angaben werden nicht gemacht. Das britische Unternehmen erwartet im laufenden Jahr einen Umsatz von über 20 Millionen Pfund.

Tail.com wurde laut den Angaben 2014 gegründet. Die Gesellschaft offeriere den Kunden auf Basis eines von Tierärzten, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten