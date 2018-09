Nestlé hält Mehrheit an südamerikanischer Terrafertil

Vevey (awp) - Der Lebensmittelkonzern Nestlé hat den Kauf des Mehrheitsanteils an der südamerikanischen Terrafertil abgeschlossen. Damit werde die Position des Unternehmens in dieser Region bei den pflanzlichen Lebensmitteln gestärkt, hiess es in einer Mitteilung am Dienstagabend.

Terrafertil produziert Bio-Lebensmittel als Snacks. Die Marken Nature's Heart und Essential Living würden das Angebot des Konzerns ergänzen. Der Kauf wurde im Februar abgekündigt, ohne ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten