Nestlé bündelt Forschungszentren in Lausanne

Zürich (awp) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé bündelt seine Forschungszentren. Die bisherigen Forschungseinheiten Nestlé Research Center sowie das Nestlé Institute of Health Science sollen als neue Organisation in Lausanne zusammengefasst werden. Dort werden rund 800 Mitarbeiter beschäftigt sein, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die neue Organisation "Nestlé Research" konzentriere sich auf die drei Schwerpunkte Health Sciences, Material Sciences und Food Safety ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten