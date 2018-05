Nestlé baut in der Schweiz bis zu 500 Stellen im IT-Bereich ab

Vevey VD (awp/sda) - Der Nahrungsmittelmulti Nestlé baut seine weltweite Informatik um. Dazu will er das Technologiezentrum in Barcelona und andere Standorte besser nutzen. Die Neuorganisation könnte bis zu 500 Stellen kosten.

Der Stellenabbau würde innerhalb von 18 Monaten vollzogen, schrieb Nestlé am Dienstag in einem Communiqué. Mit dem Schritt will Nestlé den digitalen Wandel im Unternehmen beschleunigen und von Innovationen in ... Mehr lesen…

