Nestlé: Die Zitterpartie hält an!

Nachdem die Nestlé-Aktie ihren Aufwärtstrend am 6. September bei 103,46 Euro beendet hatte, startete eine Korrektur, die von den Bullen immer noch nicht beendet werden konnte. Das am 22. Oktober bei 91,66 Euro ausgebildete bisherige Korrekturtief hat die Aktie zwar in der Zwischenzeit wieder verlassen, doch seit Ende Oktober will es den Käufern nicht gelingen, die 50-Tagelinie nachhaltig zu überwinden.

