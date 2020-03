Nestlé: Wichtiger Widerstand voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Die Nestlé-Aktie bildete am 20. Februar bei 103,55 Euro ein neues 2020er Jahreshoch aus und ging anschließend in eine steile Abwärtsbewegung über. Sie endete erst am 18. März, als die Aktie im Tief bis auf 72,99 Euro zurückfiel. Von hier aus starteten die Bullen eine dynamische Gegenbewegung. Bereits am 20. März konnte diese den 50-Tagedurchschnitt erreichen, ihn aber nicht nachhaltig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



