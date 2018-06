Nestlé Waters zertifiziert bis 2025 alle Standorte nach dem Alliance for Water Stewardship Standard

Vittel (ots) - Nestlé Waters hat heute bekanntgegeben, dass essein Engagement für verantwortungsvollen Umgang mit Wasser ausbautund alle seine Werke bis 2025 nach dem weltweit ersten globalenStandard für verantwortungsvolles Wassermanagement zertifizierenwird.- Das Alliance for Water Stewardship (AWS) Zertifikat ist dererste Standard, der weltweit Best Practices imverantwortungsvollen Umgang mit Wasser zugunsten derGemeinschaften vor Ort und zum Schutz von lokalenWassereinzugsgebieten fördert.- Nestlé Waters baut sein Engagement für die AWS-Zertifizierungweiter aus, da der Prozess eine breitere, bessere Zusammenarbeitzwischen allen lokalen Akteuren ermöglicht.- Nestlé Waters ermutigt andere Unternehmen, den AWS Standardebenfalls einzuführen, da eine sinnvolle, alle einbeziehendeZusammenarbeit der Wassernutzer vor Ort wesentlich für einnachhaltiges Wassermanagement ist.Der globale Standard fördert den verantwortungsvollen Umgang mitWasser, was den Gemeinschaften vor Ort sowohl in sozialer als auch inwirtschaftlicher Hinsicht zugutekommt, und schützt die ökologischeNachhaltigkeit von Wassereinzugsgebieten - alles Prioritäten vonNestlé. Seit seinem ersten Bekenntnis zum AWS-Standard Ende 2017 hatNestlé Waters bereits acht Nestlé Waters-Standorte in Pakistan,Kanada und den Vereinigten Staaten zertifizieren lassen."Wasser ist eine der kritischsten ökologischen und sozialenHerausforderungen, denen die Gesellschaft und unser Unternehmengegenüberstehen. Wir bei Nestlé übernehmen Verantwortung für Wasser.Wir setzen uns zu hundert Prozent dafür ein, Wasserressourcen fürzukünftige Generationen zu sichern", sagte Maurizio Patarnello, CEOvon Nestlé Waters. "Indem wir uns verpflichten, alle unsere NestléWaters-Standorte nach diesem öffentlich anerkannten und glaubwürdigenStandard für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Wasserzertifizieren zu lassen, zeigen wir, wie wir einen positiven Beitragzur Erhaltung der Wasserressourcen zugunsten aller leisten, wo immerwir präsent sind."Dieses verstärkte Engagement verdeutlicht, wie Nestlé sich in vierSchlüsselbereichen für das Wasser engagiert: in seinen Werken, in denWassereinzugsgebieten, entlang der landwirtschaftlichen Lieferkettenund in den Gemeinschaften, in denen das Unternehmen präsent ist, umZugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen zugewährleisten.Der AWS-Zertifizierungsprozess macht eine breitere, bessereZusammenarbeit zwischen den lokalen Anspruchsgruppen möglich. Diesführt zu einem besseren Verständnis der lokalen Wasserprobleme und zusinnvolleren kollektiven Maßnahmen, um diese anzugehen. All dies istunerlässlich für ein nachhaltiges Wasserressourcenmanagement."Der verantwortliche Umgang mit Wasser ist ein Thema, das uns allebetrifft - Unternehmen, Regierungen, Einzelpersonen undGemeinschaften. Eine sinnvolle und integrative Zusammenarbeit ist dereinzige Weg, einen positiven Beitrag zur Zukunft des Wassers zuleisten", so Adrian Sym, CEO der Alliance for Water Stewardship."Wir hoffen, dass andere große Unternehmen diesem Beispiel folgenwerden", erklärte er abschließend.Ermutigung an andere Unternehmen, nachzuziehenMit seinem weitergehenden AWS-Engagement will Nestlé Waters auchandere Unternehmen dazu ermutigen, den AWS-Standard in ihren Werkenweltweit einzuführen. "Wir brauchen einen kontinuierlichen Dialogzwischen den lokalen Wassernutzern und ein gemeinsames Verständnisder Herausforderungen im Bereich der Wasserressourcen, um gemeinsameMaßnahmen zu ihrer proaktiven und nachhaltigen Bewirtschaftung zuergreifen", erklärte Cédric Egger, Corporate Water Resources Managerbei Nestlé Waters. "Wir sind fest entschlossen, als Katalysator zufungieren und diese Aktionspläne gemeinsam mit anderen Wassernutzernvor Ort zu entwickeln und voranzutreiben, wo immer es von Bedeutungist."Nestlé Waters engagiert sich seit über 25 Jahren für besseresWassermanagement in den Werken und für langfristige gemeinsameLösungen in den Wassereinzugsgebieten, um die Quantität und/oderQualität der lokalen Wasserressourcen zu erhalten. Vorzeigeprojektefür verantwortungsbewussten Umgang mit Wasser sind das ProgrammAgrivair, das 1992 im französischen Vittel ins Leben gerufen wurde,oder auch das Schweizer Projekt ECO-Broye in Henniez.Über Nestlé Waters:"The Healthy Hydration Company", gegründet 1992, ist dieWassersparte der Nestlé-Gruppe und der weltweit führende Herstellervon abgefülltem Wasser. Sie ist in 34 Produktionsländern mit 92Produktionsstätten und mehr als 33'700 Mitarbeitern tätig. NestléWaters bietet ein breites Portfolio von 49 Marken, darunter NestléPure Life sowie Perrier und S. Pellegrino.Über die Alliance for Water Stewardship:Die AWS ist eine globale Initiative, die sich aus Unternehmen,NGOs, Behörden und Stakeholdern im Bereich Nachhaltigkeitzusammensetzt. Sie ist die Hüterin des International WaterStewardship Standard ("AWS-Standard"), eines weltweit gültigenRahmens für große Wassernutzer, um ihren Wasserverbrauch und dessenAuswirkungen auf die Umwelt zu verstehen und gemeinsam undtransparent auf eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung imEinzugsgebiet hinzuarbeiten. Die Mitgliedschaft bei der AWS verbindetund motiviert Organisationen, die sich unter der AWS Missionzusammengeschlossen haben: Für eine verantwortungsvolle Nutzung vonSüßwasser, die sozial und wirtschaftlich nutzbringend und ökologischnachhaltig ist. Der öffentliche Sektor und bekannte
Umweltschutzgruppen wie der WWF und The Natur Conservancy haben an
der Entwicklung des AWS-Standards mitgewirkt.