Nestlé: Klatsche für die Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Während andere Aktien in diesem noch ausgesprochen jungen Börsenjahr steigen, was das Zeug hält, fällt die von den Anlegern als defensiv eingestufte Nestlé-Aktie immer weiter zurück. Der nach dem Tief vom 8. Dezember begonnene Anstieg wurde in der Zwischenzeit abgebrochen. Er endete am 4. Januar auf einem Hoch bei 105,22 Schweizer Franken.

Seitdem vollzieht die Aktie eine steile Abwärtsbewegung. Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung