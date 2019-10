Nestlé: Kettenreaktion in die Abwärtsrichtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Vor etwa einem Monat stellten wir eine Handelsidee für die Nestlé Aktie vor, bei der es um eine mögliche Fortsetzung in die Abwärtsrichtung ging, nachdem es zum sogenannten Dead-Cat-Bounce im Markt kam. Bisher hat sich der Markt nun auch genau so entwickelt, wie es von uns antizipiert wurde. Nach dem erfolglosen letzten Kaufimpuls, drehte der Kurs wieder in Richtung Süden ab.



