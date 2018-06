Nestlé: Die Käufer stehen vor einer schwierigen Herausforderung!

Die Aktie des Nestlé-Konzerns markierte im Juni 2017 bei 79,20 Euro ein Hoch. Von diesem aus setzte der Kurs der Aktie in den folgenden Monaten in einer dreiteiligen Korrektur deutlich zurück. Das bisherige Tief wurde am 23. März 2018 bei 62,20 Euro ausgebildet. Seitdem steigt die Aktie wieder an.

Die entscheidende Frage, die sich die Anleger nun stellen müssen, ist die nach einem ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.