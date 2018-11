Nestlé: Die Käufer stecken erneut fest!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Aktionär des Nestlé-Konzerns zu sein, war für die meisten Anleger in der ersten Hälfte des Jahres ein sehr angenehmer Zustand, denn die Aktie befand sich in einem stabilen Aufwärtstrend, der nur partiell von kleineren Korrekturen unterbrochen wurde. Dieses positive Bild änderte sich erst im Sommer, als die Aktie sich in dem breiten Widerstandsbereich zwischen 71,25 und 74,10 Euro festfuhr und diesen ...

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.