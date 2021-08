Nestlé: Ist die Aktie ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé hat in der vergangenen Woche seine Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2021 vorgelegt und konnte dabei durchaus überzeugen. Vor allem das organische Umsatzwachstum wusste zu gefallen. Dagegen gab es bei der operativen Marge keine Verbesserung, sodass es auch an der Börse zu keinen großen Veränderungen kam. In den letzten Tagen hat das Papier die 50-Tage-Linie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



