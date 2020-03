Nestlé: Gehörig unter die Räder gekommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Bis vor zehn Tagen war die Welt für die Nestlé-Aktionäre noch in Ordnung. Der Wert setzte seinen am 13. Februar auf dem Niveau von 97,24 Euro begonnenen Anstieg weiter fort und bildete am 21. Februar bei 103,55 Euro ein neues Allzeithoch aus. Anschließend ging die Aktie in einen massiven Abwärtstrend über.

Weder die runde Marke von 100,00 Euro noch der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung