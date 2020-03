Nestlé: Eine aufreibende Berg- und Talfahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Nerven wie Stahlseile konnten die in der Nestlé-Aktie investierten Anleger in den vergangenen zwei Wochen gut gebrauchen. Nachdem die Aktie am 20. Februar bei 103,55 Euro das aktuelle 2020er Jahreshoch ausgebildet hatte, ging der Kurs in eine scharfe Korrektur über.

In einer schnellen Abwärtsbewegung wurden sowohl die 50-Tage- als auch die 50-Wochenlinie deutlich unterschritten. Im Tief fiel der Kurs bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung