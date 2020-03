Nestlé: Dieses Scheitern dürfte Konsequenzen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Die Nestlé-Aktie bildete am 20. Februar bei 103,55 Euro ihr aktuelles 2020er Jahreshoch aus und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Dieser Abwärtstrend konnte am vergangenen Freitag durch den Anstieg bis auf 95,78 Euro erreicht werden. Zuvor war es den Bullen gelungen, die aktuell bei 94,32 Euro verlaufende 50-Tagelinie zu überwinden.

Nach dem Scheitern am Abwärtstrend wurde der 50-Tagedurchschnitt jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung