Nestlé: Die Bullen werden weit zurückgeschlagen!

Die Nestlé-Aktie bildete am 20. Februar bei 103,55 Euro ihr aktuelles 2020er Jahreshoch aus. Anschließend wurde die Aktie vom Corona-Virus erfasst und ging in eine steile Abwärtswelle über. Diese hat sich nochmals verschärft, nachdem am 4. und 5. März die Bullen daran scheiterten, den 50-Tagedurchschnitt nachhaltig zu überwinden.

Das bisherige Tief dieser Bewegung wurde am Donnerstag bei 77,68 Euro ausgebildet.



