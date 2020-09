Nestlé: Die Bullen verschaffen sich etwas Luft

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

In der vergangenen Woche errangen die Bullen bei der Nestlé-Aktie einen wichtigen Erfolg. Es gelang ihnen am Montag und Dienstag, den 50-Tagedurchschnitt zu behaupten und die Aktie in der zweiten Wochenhälfte wieder etwas ansteigen zu lassen. Dadurch konnte sich der Kurs weiter von der immer noch leicht steigenden 50-Tagelinie absetzen.

Sie verläuft aktuell bei 108,53 Schweizer Franken und stellt auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung